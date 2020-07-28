Евросоюз не откроет границы для России минимум до середины августа

В ближайшие дни Евросоюз намерен обнародовать обновленный «белый список» стран, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Ожидается, что Россия не попадет в данный перечень. В следующий раз список будет обновлен в середине августа, передает ТАСС, ссылаясь на свой источник в делегации одной из стран Евросоюза.

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», - сообщил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что список, состоящий из 13 стран вряд ли будет расширен, скорее, наоборот, некоторые страны могут быть исключены из перечня для въезда в страны ЕС. Работа продолжается.

«За последние две недели события развиваются в мире не самым лучшим образом. Во многих странах мы видим рост числа заражений», - добавил собеседник. Он отметил, что это вынуждает принимать новые меры.

Напомним, первый «белый список», в который вошли 14 стран плюс Китай, был утвержден ЕС 30 июня. Пекин, в свою очередь, пока не подтвердил открытие своих границ для граждан ЕС.

В середине июня ЕС обновил список, из которого были исключены Сербия и Черногория. На данный момент границы Евросоюза открыты для Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая, а также Китая.

Сам «белый список» носит рекомендательный характер, то есть каждая страна, входящая в Евросоюз, может по своему усмотрению открывать или нет границы для той или иной страны.