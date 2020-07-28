Курс доллара: рублю не помог даже пик налоговых выплат

Российский рубль, который весь вчерашний день укреплялся к доллару и дешевел к евро, на вечерних торгах развернулся в паре с долларом и усилил падение в паре с единой валютой ЕС.Так, курс доллара к закрытию основной торговой сессии Мосбиржи составил 71,8 руб., что на 6,5 коп. выше уровня закрытия торговпятницы. Курс евро составил 84,37 руб., подорожав за сутки сразу на 81,25 коп. Таким образом, валюта Евросоюза торговалась накануне выше 84,00 руб. впервые с 22 апреля.

По мнению экспертов, рубль в самом начале последней недели июля развернулся вниз к доллару и ускорил снижение к евро на фоне целого ряда негативных факторов, среди которых опасения игроков из-за продолжающего роста заболевших коронавирусом, конфликт между США и КНР и угроза новых антироссийских санкций. Но, прежде всего, рубль болезненно отреагировал на дешевеющую нефть.

Так, стоимость контрактов Brent вечером в понедельник рухнула до 42,54 долл. за баррель, потеряв в цене 1,85%. Фьючерсы на сорт WTI торговались по 40,66 долл. за бочку, потеряв за день 1,53%.

Как отметил Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» в понедельник давление на рубль оказало мощное снижение на рынке энергоносителей. При этом, по его мнению, очень сильным фактором для динамики основных мировых валют против валюты российской стала ситуация в паре евро-доллар, которая росла в моменте до отметки 1,178 долл., что стало максимумом с сентября 2018 года.

«Любопытно, что несмотря на слабость доллара на международном рынке, нацвалюта в понедельник так и не смогла укрепиться по отношению к «американцу», который сохранил позиции в рамках консолидации в нижней половине коридора 70,00-75,00 рублей. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе рубль продолжит движение в этом диапазоне, и вероятно скоро пробьёт сразу несколько важных психологических отметок, первая из которых в 72,00 может пасть уже сегодня», – резюмировал Зварич.

Григорий Жирнов из Нордеа банка, напомнил, что уже неоднократно предупреждал, что возможности рубля в паре с евро очень ограничены, так как валюта ЕС остается в фаворе на рынке Forex. При этом эксперт подчеркнул, что российской валюте вчера не помог даже пик налоговых выплат.

«В этой связи мы в очередной раз хотим сказать, что возможности для укрепления рубля на горизонте августа крайне малы. На нацвалюту продолжит давить медленное восстановление глобальной экономики, периодически воспламеняющийся конфликт между Пекином и Вашингтоном, распространение COVID-19, угрозы со стороны США и стран Запада ввести новые антироссийские санкции и фактор конвертации дивидендов в валюту в предстоящие две недели. Всё это, как в короткую, так и в длинную станет ослаблять рубль, который августе уйдёт в диапазон 72,50-74,50», – предположил он.

Сергей Дроздов из ГК «Финам» считает, что локально ослабление доллара в паре с евро завершится уже завтра – после заседания Федрезерва.

«Поэтому ещё до конца этой рабочей недели американская валюта отыграет часть утраченных ранее позиций. Так что пока доллар в отсутствие каких-либо заметных драйверов останется в паре с рублём в коридоре 70,50-72,30 рубля», – отметил он.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» смотрит на ближайшие перспективы рубля позитивно.

«Уверен, что в паре с евро нацвалюта точно не провалится к отметке в 90,00 руб., как в этом уверены очень многие. Более того, мы рискнём предположить, что в августе рубль вернётся к укреплению и сможет довольно много отыграть у европейской валюты, а также улучшить ситуацию и в паре с долларом, перейдя в нижние границы коридора 70,00,-71,00», – заявил он.