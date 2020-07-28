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Курс евро перевалил за 85 рублей

Москва, 28.07.2020

Российский рубль теряет позиции. Евро вырос на торгах более, чем на 94 копейки к уровню закрытия понедельника и на 15:38 по московскому времени стоил 85,015 рубля. На такие высоты «европеец» не посягал с начала апреля. Рост доллара в этот момент был еще больше - 92,25 копейки – до 72,495 руб за единицу американской валюты.  

Как считают эксперты, ослабление рубля спровоцировало заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на онлайн-конференции «Ведомостей» о том, что восстановления отечественной экономики к уровню 2019 года ждать только в начале 2022 года.

Кроме того, негативное влияние на отечественную валюту могло оказать ожидание публикации последней части доклада комитета по разведке Сената США о вмешательстве России в американские выборы.   

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», есть у снижения курса рубля и чисто экономические причины: во-первых, прошли пик налоговые выплаты июля, когда традиционно растет спрос на внутреннюю валюту, во-вторых,  нерезиденты переводят в евро и доллары дивиденды российских компаний для вывода за рубеж.

Помимо этого рынок ждет, чем в среду, 29 июля, закончится  двухдневное заседание ФРС США.

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