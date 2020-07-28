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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Москва, 28.07.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заявил Лукашенко во вторник во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД республики. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - приводит его слова агентство БелТА. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии было выявлено более 67 тысяч случаев коронавируса. Умерли 538 пациентов, выздоровели свыше 60 тысяч. 

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