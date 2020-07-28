Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы

Абитуриентам, поступающим в вузы в 2021 году, нужно будет набрать минимум 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, всего на 1 балл ниже — по математике, физике, биологии и химии, 45 баллов — по обществознанию, 44 — по информатике, 35 — по истории и 30 — по иностранному языку. Такая «планка отсечения» установлена в проекте приказа Министерство науки и высшего образования РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Оно касается учебных заведений, подведомственных Минобрнауки.

27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года. По русскому языку в 2020 году он составил 71,6 ( по итогам 2016-2019г.г. — 69,3), по математике — 53,9 (в 2016-2019г.г. - 49,6), что значительно больше, чем требуется для «абитуриентского минимума». Выросли, по словам министра, средние баллы и по другим дисциплинам – географии, информатике, истории, литературе, обществознанию.