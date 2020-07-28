Миноброзование не рекомендует школам проводить массовые мероприятия до января

Российское министерство образование не рекомендует школам проводить массовые мероприятия до 1 января 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия1» рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Он уточнил, что процесс обучения начнется и будет проходит в обычном формате, при этом в школы будут дезинфицироваться, на входе будет дежурить медработник.

«Если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, во главу угла будет ставиться здоровье детей, родителей, педагогов», - сообщил Кравцов. При этом он добавил, что на сегодня нет каких-либо серьезных опасений в отношении новой волны распространения коронавируса, поэтому на 1 сентября намечены все традиционные мероприятия.

Чиновник допустил открытие в августе лагерей «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» для детей из других регионов, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Ранее глава Минпросвещения России сообщил, что формат нового учебного года в школах страны должен начаться в традиционной форме. При этом министр подчеркнул, что ведомство готовится к тому, что все средние образовательные учреждения России в новом учебном году будут открыты, а 1 сентября везде пройдут традиционные линейки.