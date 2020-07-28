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Нефть дорожает на новостях об ослаблении доллара

Москва, 28.07.2020

Нефтяные котировки 28 июля показывают разнонаправленную динамику. Рост цен на сырье обеспечило ослабление доллара США. При этом ухудшение отношений между США и Китаем, что вызывает опасение относительно быстрого восстановления экономики после кризиса, сдерживает рост котировок.

Сентябрьские фьючерсы на Brent к 8:15 по московскому времени выросли в цене на $0,05 (0,12%), до $43,46 за баррель. Днем ранее контракты дорожали на $0,07 (0,2%), до $43,41 за баррель.

Фьючерсы на сентябрь сорта WTI к этому времени потеряли $0,08 (0,19%), составив $41,52 за баррель. За сессию днем ранее WTI выросла на $0,31 (0,8%), до $41,6 за баррель.

В центре внимания участников рынка сегодня находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое стартует 28 июля. Ожидается, что процентные ставки, близкие к нулю на длительный срок, будут подтверждены.

Как отмечают эксперты AxiCorp, «нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара».

Напомним, с августа 2020 года страны ОПЕК+ начнут постепенно увеличивать добычу нефти, что вызывает нестабильность на рынке при учете роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых странах.

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