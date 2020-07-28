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Понижение ЦБ ключевой ставки – сильно не повлияет на рынок

Москва, 28.07.2020
Сергей Гришин, совладелец Росевробанка, венчурный инвестор, партнер Goldman Sachs в проекте Malltech
Банк России понизил ключевую ставку до нового исторического минимума - 4,25%. Это стало третьим снижением показателя с начала пандемии. О том, как решение повлияет на рынок совладелец Росевробанка, венчурный инвестор, партнер Goldman Sachs в проекте Malltech Сергей Гришин.
#Колонки
#Мнение

Надо понимать, что само по себе снижение ключевой ставки не сильно влияет на рынок. Это лишь индикатор, для того, чтобы свободные деньги не шли на рынок финансовый, а перетекали в  инвестиции.

Но нужно понимать, что лишь ключевая ставка не меняет ситуацию в корне. Возьмем, к примеру, строительство. Да, ставка ипотечного кредита понижается, но при этом стоимость квадратного метра растет. В итоге потребитель получает кредит с низкой ставкой, но рост стоимости недвижимости обгоняет все выгоды от понижения стоимости кредита.

Ставка нужна для того чтобы регулировать впрыск денег в экономику, и ее сейчас так и позиционируют. И да, отчасти величина ставки играет роль, но говоря об A забывают говорить про Б. Это касается резервных требований банков, и тут возникают противоречия между ставкой и требованиями регулятора для получения кредита. При этом договора, которые были заключены раньше, сохраняют старую логику. А разные группы потребителей имеют разный уровень инфляции, а некоторые группы меньше коррелируют с инфляцией.

Подчеркну, что стимулирование экономики за счет ставки возможно при наличии серьезной конкуренции. В результате впрыск дешевой ликвидности может возникнуть только в одном случае — если будет целеуказание правительства или лично президента.

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