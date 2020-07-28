Понижение ЦБ ключевой ставки – сильно не повлияет на рынок

Надо понимать, что само по себе снижение ключевой ставки не сильно влияет на рынок. Это лишь индикатор, для того, чтобы свободные деньги не шли на рынок финансовый, а перетекали в инвестиции.

Но нужно понимать, что лишь ключевая ставка не меняет ситуацию в корне. Возьмем, к примеру, строительство. Да, ставка ипотечного кредита понижается, но при этом стоимость квадратного метра растет. В итоге потребитель получает кредит с низкой ставкой, но рост стоимости недвижимости обгоняет все выгоды от понижения стоимости кредита.

Ставка нужна для того чтобы регулировать впрыск денег в экономику, и ее сейчас так и позиционируют. И да, отчасти величина ставки играет роль, но говоря об A забывают говорить про Б. Это касается резервных требований банков, и тут возникают противоречия между ставкой и требованиями регулятора для получения кредита. При этом договора, которые были заключены раньше, сохраняют старую логику. А разные группы потребителей имеют разный уровень инфляции, а некоторые группы меньше коррелируют с инфляцией.

Подчеркну, что стимулирование экономики за счет ставки возможно при наличии серьезной конкуренции. В результате впрыск дешевой ликвидности может возникнуть только в одном случае — если будет целеуказание правительства или лично президента.