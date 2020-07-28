Путин наградит отличившихся на работе по голосованию по поправкам

Президент России Владимир Путин намерен наградить ряд чиновников и артистов, которые участвовали в информационной подготовке голосования по поправкам в Конституцию РФ, проходившего с 25 июня по 1 июля. Об этом РБК стало известно от источника, близкого к администрации президента, позже информацию подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю.

Список награжденных формируется, но уже достоверно известно, что в него войдут артисты, блогеры, чиновники и представители избирательных комиссий. Отличившиеся будут награждены орденами и медалями, благодарностями и почетными грамотами, в зависимости от вклада в подготовку плебисцита. Точная дата награждения пока неизвестна, скорее всего, торжество состоится через несколько месяцев.

Источники РБК сообщили, что среди награжденных могут быть доктор Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, легкоатлетка Елена Исинбаева, депутат Госдумы Валентина Терешкова и режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Также будут награждены артисты и блогеры, которые приняли участие в агитационных роликах по голосованию. Из представителей Центризбиркома в список попадут чиновники, которые обеспечили хорошую явку на своих участках, рассказал РБК источник близкий к ЦИК.