Россия откроет авиасообщение еще с двумя странами

На следующем этапе Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей, передает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к авиавластям.

Ранее сообщалось, что Москва намерена с 1 августа снять запреты на международные авиаперелеты пока с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией. В настоящее время в работе находится еще 30 направлений для возобновления перелетов. Уточняется, что при открытии границ учитываются санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.

В Турцию, начиная с 1 августа, можно будет улететь только в Анталью и Стамбул из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа можно будет улететь ещё в Бодрум и Даламан.

Ранее сообщалось, что еще восемь стран готовы принимать российских туристов, «хоть сейчас» - Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Хорватия уже сняла все ограничения для туристов из третьих стран, в том числе для России. Нашим согражданам достаточно предоставить на границе справку об отсутствии коронавируса и ваучер на проживание. В случае отсутствия документа предусмотрен обязательный 14-дневный карантин.