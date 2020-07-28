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Россия обошла США по поставкам сжиженного газа в Китай

Москва, 28.07.2020
#Сергей Мануков
#Экономика
  • Россия обошла США по поставкам сжиженного газа в Китай

Zuma\TASS

Россия, утверждает Bloomberg, ссылаясь на данные китайских таможенников, поставила в КНР в июне 396 тыс. тонн сжиженного газа (LNG), а США – только 340 тыс. тонн. Импорт LNG Китаем из России в первый летний месяц вырос на 20,7% по сравнению с маем. Увеличил Пекин в июне и закупки американского LNG, но только на 2,4%.

Рывок производит тем более сильное впечатление, что за год импорт российского LNG вырос в почти в 6 раз! В июне 2019 года Пекин купил 67 тыс. тонн сжиженного газа у России. Говорить о росте американского LNG за год невозможно, потому что в июне прошлого года США его в КНР не поставляли.

Потребление сжиженного газа Поднебесной стремительно растет. По данным Natural Gas World, импорт LNG в июне вырос на 29% по сравнению с июнем 2019 года и достиг 5,79 млн тонн. Выросли закупки LNG и за полгода, с января по июнь 2020 г.

Все это помогло Китаю стать крупнейшим на планете импортером сжиженного газа. Пекин захватил лидерство, воспользовавшись обвалом цен на голубое топливо. Цены на LNG сейчас настолько низкие, сообщает Reuters, что как минимум один китайский газовый гигант – Sinopec стремится заключить долгосрочные сделки на его поставки. Речь идет о контракте на поставку 1 млн тонн сжиженного газа на 10 лет, начиная с 2023 года.

Цены на LNG на спотовом рынке сейчас приблизились к рекордному минимуму. Переизбыток вызван резким ростом поставок из новых проектов и таким же резким падением спроса, вызванным пандемией новой коронавирусной инфекции.

В июньском исследовании Международного энергетического агентства (IEA) по газу говорится, что в 2020 году газовый рынок испытает сильнейшее падение спроса в истории из-за удара пандемии. Сейчас на ослабленном газовом правят бал покупатели. Это значит, что на нем идут ценовые войны, чем и пользуется Пекин. Благодаря географической близости российский LNG сейчас для него дешевле, а, значит, и выгоднее американского.

Россия обошла США, но до статуса главного поставщика LNG в Поднебесную ей еще очень далеко. Больше всего сжиженного газа в КНР в июне поставила Индонезия – 988 тыс. тонн. Рост поставок индонезийского LNG еще удивительнее российского – они увеличились в 2,6 раза по сравнению с июнем 2019 года и в 3,6 раза по сравнению с маем текущего года. Объяснение такого стремительного скачка простое. Дело вовсе не во внезапном потеплении отношений между Пекином и Джакартой и даже не в низких ценах, а в том, что именно летом начали поставляться грузы, отправка которых была отложена из-за пандемии в первые месяцы 2020 года.

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