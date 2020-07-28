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Стала известна стоимость туров в Турцию на август

Москва, 28.07.2020
  • Стала известна стоимость туров в Турцию на август

Из открытых источников

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, стоимость недельного тура в Турцию на двоих в августе обойдется в зависимости от отеля проживания, месторасположения и режима питания от 55 до 102 тыс. рублей. Самый бюджетный тур обойдется в 50 тысяч рублей на побережье Анталии в отеле 3* all inclusive. За самый дорогой тур на семь ночей в отеле 5* (ultra all) придется выложить от 101 тыс. рублей. Туроператоры при этом не ожидают большого оттока от российских курортов в связи с открытием Турции для россиян, наоборот, они надеются, что новое направление поможет «разгрузить» юг России. Ранее сообщалось, что туры в Танзанию не являются бюджетными, так стоимость отелей в среднем составляет от $350 за семь ночей.

Для сравнения минимальная стоимость недельного тура на российские курорты Крыма и Краснодарского края на двоих в первую неделю августа составляет 24,5 тысячи рублей. При этом российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха, сообщили в АТОР. Минимальные цены снизились в начале августа в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде, рассказали в ассоциации. Самым дорогим отечественным курортом на юге России признан Геленджик, путевка в который на двоих обойдется в 31,5 тысячи рублей.

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