В этом году «День влюбленных» в сентябре!

Мюзикл за столиками «День влюбленных» – это новая романтическая комедия, продолжающая бродвейский мюзикл «Первое свидание», который только за первый сезон посмотрели более ста тысяч зрителей. Театр МДМ снова превратится в нью-йоркский бар с уже знакомым официантом и фирменным коктейлем «День влюбленных», а зрители – в гостей заведения и свидетелей одного дня из жизни главных героев нового мюзикла, влюбленных друг в друга с момента их поцелуя в финале «Первого свидания». На этот раз им придется решить, что важнее: личная свобода каждого из них или их общее счастье.

«День влюбленных» – это полтора часа романтики и беззаботного веселья, каскад забавных сцен, неожиданных поворотов сюжета, разножанровых песенных хитов и зажигательных танцев под музыку живого бэнда прямо на расстоянии вытянутой руки, которые станут необычным вечером для зрителей любого возраста. При этом, абсолютно неважно, увидят ли они героев «Дня влюбленных» впервые или вспомнят их по «Первому свиданию».

Дмитрий Богачев, продюсер театральной компании «Бродвей Москва», художественный руководитель Театра МДМ: «Спонтанность, непринужденность и сиюминутная легкость «Первого свидания» за столиками в приятной атмосфере, обаяние героев мюзикла, их очень узнаваемые отношения и ситуации, в которые нередко попадаем и мы сами, и наши знакомые, – все это сделало продолжение истории просто неизбежным! Я предложил авторам придумать, что произошло дальше, еще выше поднять ставки в отношениях главных героев и общий градус веселья в зале так, чтобы зажигало и искрило прямо с первых минут. Так появился новый мюзикл “День влюбленных”. Вообще, сиквелы – явление в театре очень редкое. За создание и постановку мюзикла-продолжения я взялся впервые. Для авторов, творческой команды, артистов и наших зрителей это тоже новый интересный опыт. Станет ли это первым в истории театральным сериалом, пока не знаю. Это зависит от успеха “Дня влюбленных”».

Авторы и постановщики мюзикла «День влюбленных»: либретто – Михаил Дурненков (драматург и писатель, лауреат премии «Золотая Маска», яркий представитель течения «Новая драма», постановки по его пьесам шли в МХТ им. Чехова, Александринском театре, Королевском Шекспировском театре Великобритании и во мн. др.), автор поэтических текстов – Женя Беркович (авторский перевод мюзиклов «Суини Тодд» в Театре на Таганке, «Пробуждение весны» в «Гоголь-центре», «Перикола» в Большом театре, «Эвита» в Екатеринбургском театре музыкальной комедии и мн.др), композитор – Евгений Загот (мюзиклы «Декабристы», «Винил», «Вий», ледовые мюзиклы «Аладдин и Повелитель огня» и «Синдбад и принцесса Анна», автор музыки к художественным фильмам, автор песен для Ларисы Долиной, Александра Панайотова, Алексей Гомана, «Хора Турецкого» и мн. др.), режиссер-постановщик – Анна Шевчук (мюзикл «Первое свидание», режиссер мюзиклов МАММА МIА!, «Красавица и Чудовище», «Поющие под дождём» «Привидение», спектакля «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» в Театре МДМ, мюзикла «Золушка» в Театре «Россия» и мн.др.), хореограф – Ирина Кашуба (мюзиклы «Золушка» в Театре «Россия», «Первое свидание», «ШАХМАТЫ» в Театре МДМ и «Стиляги» в Театре Наций, опера «Сказка о царе Салтане» в Большом театре), художник по костюмам – Анастасия Пугашкина (мюзикл «Первое свидание» в Театре МДМ, художник-постановщик в Театре им. Пушкина, в Центре им. Мейерхольда, «Школе современной пьесы» и др., художник по костюмам Russian Fashion Week), художник-постановщик и художник по свету – Александр Сиваев (лауреат премии «Золотая Маска», мюзиклы ZORRO, «Звуки музыки», «Первое свидание» в Театре МДМ, спектакль «Бег» Театр им. Вахтангова).

В главных ролях – звезды российских мюзиклов: Станислав Беляев, Алексей Бобров, Анна Глаубэ, Анна Гученкова, Юлия Ива, Александр Казьмин, Павел Лёвкин, Екатерина Лисоченко, Эльвина Мухутдинова, Олег Савцов, Алексей Секирин, Евгений Скочин, Александр Суханов, Юлия Чуракова, Андрей Школдыченко и Владислав Юдин.