В Кремле рассказали о состоянии Путина, который встречался с переболевшим COVID-19 Лукашенко

Российский президент Владимир Путин чувствует себя хорошо и продолжает работать в обычном режиме, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес бессимптомно коронавирусную инфекцию. Совсем недавно он встречался со своим российским коллегой 24 июня в ходе парада Победы, а также 30 июня на открытии памятника солдатам Великой Отечественной войны во Ржеве.

«У президента все нормально. Рабочий график продолжается», - цитирует ТАСС Пескова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 28 июля во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД, что врачи выдали заключение о том, что он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - заявил глава республики Беларусь. Он подчеркнул также, что и ранее было известно, что 97% белорусского населения «переносят эту заразу» бессимптомно.