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В правительстве готовят регламент работы торговли на случай второй волны COVID-19

Москва, 28.07.2020
#Рынок ритейла
#Экономика
#Коронакризис
#Бизнес и вирус

В случае второй волны коронавируса правительство не намерено «принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся, а выработать такие механизмы и решения, которые позволят и работать отраслям потребительского рынка, и при этом соблюдать все необходимые требования с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности», – заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов  (цитата по «Интерфаксу»).

По информации замминистра, крупный продовольственный  ритейл в основном не только не пострадал от коронавируса, но и был в плюсе по сравнению с прошлым годом благодаря запредельному спросу на целый ряд товаров и развитию онлайн формата.  Потери в продовольственном сегменте несли в большинстве своем небольшие магазинчики.

Что касается непродовольственной розницы, то за время ограничений она, по данным Евтухова не досчиталась 60–70% объемов продаж. Но, как показали итоги первого полугодия, ситуация все же лучше, чем прогнозировали в начале локдауна – потери с января по июнь составили 30-35%. После открытия магазинов потребители реализовали отложенный спрос и динамика за июнь и 20 дней июля положительная и непродовольственный ритейл показывает значительный прирост по отношению к прошлому году.

Ситуация позволяет «в будущее смотреть с оптимизмом», – считает Виктор Евтухов.

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