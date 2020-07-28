В России выдана первая лицензия на мобильные услуги в стандарте 5G

Первым российским сотовым оператором, которому удалось получить лицензию на 5G, стала компания МТС. Не позднее 16 июля 2022 года она должна начать предоставление в 83 регионах страны услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020. Лицензия выдана по 16 июля 2025 года включительно.

Компания сможет работать в диапазоне 24,25-24,65 ГГц, но это не самый «удобный» диапазон. Самый перспективный для 5G - 3,4-3,8 ГГц занят военными, и они их освобождать не намерены.

Самые актуальные области для 5G — дополненная и виртуальная реальность, гигабитный домашний интернет без проводов, а также облачный игровой сервис, там, где требуется высокая скорость интернета.

И если в сетях 4G скорость соединения в среднем достигает 100 Мбит/с, то у 5G — от 1 Гбит/с и выше.

Ране МТС сообщала о тестировании мобильной связи в этом стандарте – в 2017 году совместно с Ericsson компания опробовала 5G на футбольном стадионе «Открытие Арена»: на прототипе смартфона была достигнута скорость 25 Гбит/с.

Тестовые зоны с 5G МТС развернула в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Кроме того компанией запущен 5G-инкубатор для развития технологий и привлечения стартапов: исследования технологий и решений 5G в облачном рендеринге, удалённом доступе к играм, стриминге в форматах Ultra HD, VR/AR и 360˚. До конца 2020 года МТС планировала инвестировать в развитие инкубатора 100 миллионов рублей, но это было еще до коронакризиса.