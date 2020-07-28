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В России выявлено 5,3 тыс новых случаев коронавирусной инфекции

Москва, 28.07.2020
  • В России выявлено 5,3 тыс новых случаев коронавирусной инфекции

ТАСС

В России выявлено 5 395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В общей сложности в стране зафиксировано за все время эпидемии 823 515 случаев COVID-19, передает оперштаб. За истекшие 24 часа летальных исходов – 150, в общей сложности за все время эпидемии умерли 13 504 пациента. Выписаны из российских больниц 8 888 пациентов, за все время поправилось 612 217 человек. Активных больных в стране остается 197 794 человека.

Наибольшее число новых случаев инфекции выявлено в Москве – 674. Летальных исходов в столице за сутки 10, выписаны 827. На втором месте Свердловская область, где зафиксировано 209 новых случаев, на третьем месте Ханты-Мансийский АО (+187). В пятерке Санкт-Петербург (+168) и Мурманская область (+164). В десятке Нижегородская область (+162), Иркутская область (+162), Красноярский край (+153), Ямало-Ненецкий АО (+136) и Ростовская область (+133).

Меньше всего случаев в Ненецком АО — один новый пациент с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Корее было выявлено 100 новых больных коронавирусной инфекцией, это стало самым высоким показателем, начиная с апреля текущего года. Большая часть больных – иностранцы. Также рекордное число новых больных выявлено в Индии – 50 тыс. Страна сохраняет третье место по количеству заболевших.

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