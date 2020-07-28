ВОЗ: сезонный характер коронавируса не подтверждается, второй волны не будет

Сезонный характер коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, на настоящий момент не находит подтверждения. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, сообщает ТАСС.

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", - сказала она. Харрис обратила внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны - как в Северном, так и Южном полушарии.

Официальный представитель при этом подчеркнула, что распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция. "Там, где люди находятся в тесном контакте, мы видим интенсивную передачу", - пояснила она.

Харрис напомнила, что в отличие от COVID-19 грипп является сезонным заболеванием. "Мы видим увеличение случаев гриппа зимой. В Южном полушарии сейчас зима. <...> Примечательно, что мы видим высокий уровень заболеваемости COVID-19, но мы не наблюдаем сейчас высокого уровня заболеваемости гриппом", - отметила официальный представитель, добавив: "Мы ожидаем более позднего наступления сезона гриппа в Южном полушарии".



ВОЗ обеспокоена тем, что системы здравоохранения могут испытать дополнительную нагрузку, если сезонная вспышка гриппа совпадет по времени с интенсивным распространением коронавируса. Организация призывает население вакцинироваться от гриппа, поскольку это "поможет по крайней мере ограничить вспышку этого вируса", констатировала Харрис. Она пояснила, что нынешнюю фазу COVID-19 следует считать первой, а не второй. По ее словам, следует ожидать "одной большой волны", которая будет "то увеличиваться, то несколько снижаться".

Общее число заразившихся коронавирусом в мире на 28 июля превысило 16,4 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 653 353 инфицированных, более 9,5 миллиона человек выздоровели.

В России за последние сутки выявлено 5 395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В общей сложности в стране зафиксировано за все время эпидемии 823 515 случаев COVID-19, передает оперштаб. За истекшие 24 часа летальных исходов – 150, в общей сложности за все время эпидемии умерли 13 504 пациента. Выписаны из российских больниц 8 888 пациентов, за все время поправилось 612 217 человек. Активных больных в стране остается 197 794 человека.