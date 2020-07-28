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Цены на золото бьют рекорды

Москва, 28.07.2020
#Драгметаллы
#Экономика
#Инвестиции
  • Цены на золото бьют рекорды

Донат Сорокин/ТАСС

Инвесторов все больше тревожит состояние американской экономики. Одним из показателей этой тревоги являются ослабление доллара и укрепление золота, цена унции которого вплотную приблизилась к 2000 долларов. Во вторник утром на азиатских биржах за тройскую унцию желтого металла с немедленной доставкой давали на 2% больше, чем днем ранее. Цена поднялась до исторического реконда - 1980,57 долларов за унцию.

В этом году цена золота выросла уже более чем на 30%. Не удивительно, что специалисты называют его одним из наиболее выгодных активов, в которые следует сейчас вкладывать деньги. Только за шесть последних биржевых сессий цена золота, считающегося безопасным вложением средств в смутные времена, выросла на 9% на страхах за экономику США.

Рост золота в последние дни происходит в основном за счет доллара, который слабеет, потому что инвесторы считают, что ухудшающаяся ситуация с COVID-19 в США вынудит американских политиков прибегнуть к новым программам помощи экономике.

Обычно считается, что слабый доллар подталкивает золото вверх. Частично потому что его ослабление означает снижение цены золота для иностранных покупателей. Долларовый индекс, показывающий отношение американского доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,3%, но несмотря на это он продолжает оставаться около самых низких уровней после лета 2018 года.

По мнению инвесторов, рост золота отражает растущие ожидания того, что ФРС на своем очередном заседании в среду каким-то образом заявит о новых мерах. Обычно трейдеры сомневаются, что ФРС введет отрицательные ключевые ставки. Сейчас они больше склоняются к тому, что главный американский банк может прибегнуть к каким-нибудь нетрадиционным мерам. Например, к кривой доходности или установлению верхних границ по ставкам гособлигаций.

«ФРС скорее всего покажет, что продолжает держать палец на курке,- делает прогноз старший экономист Pictet Wealth Management Томас Костерг.- То есть будет готова еще больше смягчить монетарную политику в случае необходимости».

Другие экономисты указывают на то обстоятельство, что коронавирус затруднил физическое получение золота, что тоже повышает его цену.

«Те, кто работает на физическом рынке, должны понимать, что на уровне дилеров доступ особенно к золотым и серебряным монетам в результате вируса ограничен»,- объясняет Роберт Ренни из Westpac.

На рекордной отметке 1980 долларов за унцию золото оставалось недолго. Через несколько часов цена на него опустилась до 1941,32 доллара за унцию. Однако эксперты считают, что рост желтого металла может возобновиться очень скоро. 

«Тенденция роста золота и снижения доллара возобновится в течение следующих 24 часов»,- считает Дэниель Бин из ANZ.

Свой прогноз он строит на избытке долларовой ликвидности в финансовой системе.

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