Акции дня: бумаги «Ленты» продолжают ралли

Торговая сессия на российском рынке акций завершилась ростом. Продолжили ралли акции ритейлера «Лента», который ранее объявил финансовые итоги первого полугодия по МСФО и заявил о возможном возврате к выплате дивидендов по итогам 2020 года.

За дневную торговую сессию в среду бумаги «Ленты» подорожали на +6,75% до 231 рубля за акцию. Последний раз такой стоимости акции ритейлера достигали в мае 2019 года. Как считают эксперты, основным драйвером роста котировок является ожидание выплаты дивидендов.

Индекс Мосбиржи в среду вернулся к докоронавирусным показателям и поднялся выше 2900 пунктов впервые с 27 февраля. К концу сессии он вырос на +0,79% до 2918,42 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,66% до 1266,01 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:55 мск составила 44,09 доллара за баррель (+1,1%). Российская валюта немного укреплялась – 72,54 рубля за доллар.