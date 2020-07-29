Россияне не спешат отказываться от наличных

В банке «Открытие» подсчитали, что россияне в текущем году стали тратить более половины (53%) зарплаты безналично. Такие выводы озвучил РИА Новости зампред правления банка «Открытие» Вениамин Полянцев. По его словам, во время пандемии россияне стали меньше пользоваться наличными. Впрочем, половина расходов по-прежнему осуществляется реальными банкнотами.

«Если говорить о совокупных зачислениях, то у нас в этом году более половины зарплаты — 53% — стало тратиться безналично, остальная часть снимается кэшем. Такая ситуация и в среднем по стране», — заявил Вениамин Полянцев. По его словам, банк зафиксировал, что пиковое снижение использования наличных составило 30%, а за весь период в среднем этот показатель составил 22%. При этом пользование банкоматами как каналом, в том числе, снятия наличных, падало не настолько сильно, добавил он.

Доля безналичных операций в торговом розничном обороте, по данным ЦБ, в 2019 году составляла 65%, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, если учесть, что прогноз по текущему году — рост до 70%, то 5% в этом случае не является признаком высокого роста потребности в безналичных операциях при сделках. Это, скорее, закономерный рост, который объясняется дальнейшим уходом общества потребления в цифровизацию каналов, по которым совершаются сделки купли и продажи.

Это неизбежный сценарий, по которому будет развиваться финансовый рынок не только в России, но и во всем мире. Пандемия в этом случае стала дополнительным катализатором для банковской системы, которая в нашей стране продемонстрировала высокую оснащенность и готовность для более быстрого перехода на удаленную обработку платежей и иных банковских услуг.

Между тем, продолжает эксперт, тот факт, что почти половина зарплаты снимается наличными, указывает на то, что процент нуждаемости в наличных внутри страны по-прежнему остается на высоком уровне. Это означает, что далеко не все россияне готовы полностью перейти в безналичный формат по своим ежедневным операциям. Частично это связано с консервативным подходом к ряду покупок, а также это указывает на то, что далеко не все россияне — как потребители услуг, так и продавцы, — готовы официально фиксировать те или иные сделки.

Речь, конечно же, о теневой экономике, доля которой в нашей стране сохраняется на достаточно высоком уровне. Введение того же налога на профессиональный доход в какой-то степени разделило общество на две группы — тех, кто решил полностью легализоваться, и на тех, кто еще глубже ушел в тень, предупредив своих клиентов о том, чтобы они готовили исключительно наличные деньги.

Также важно понимать, добавляет Алексей Антонов, что в период пандемии — в силу обстоятельств в экономике и государственной политики, — больше всех пострадал сегмент среднего и малого предпринимательства. Если системообразующим предприятиям государство давало гарантии и поддержку, то МСП в этом плане в большей степени остался «за бортом».

Учитывая, что интернет-эквайринг бизнесу обходится дорого, переход на наличный расчет через прямую договоренность с покупателем являлся хорошей альтернативой для поддержания квартальной выручки. Напомним, что для бизнеса себестоимость обработки наличных составляет от 0,2 до 0,5%, в то время как тарифы на эквайринг гораздо выше – от 1% и более.

Рост безналичных платежей — веяние времени и переход к следующему витку эволюции с использованием цифровых денег, уверен председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. На предстоящем саммите G20 будет обсуждаться изменение действующих правовых норм для их внедрения. Это связано с возможным выпуском глобальной соцсетью Facebook так называемого стейблкоина Libra с привязкой к государственным валютам и успехи Китая с тестированием цифровой валюты центрального банка с участием компаний, клиентами которых выступают полмиллиарда китайцев.

Россия не стремится выпустить «цифровой рубль», но финансовые власти отнюдь не против развития текущей тенденции с ростом безналичных платежей. Их доля достигла 65%, увеличившись более чем вдвое за последние три года, и, по прогнозам ЦБ, вырастет до 70% к концу года. Наличные — это возможность сокрытия доходов и неуплаты налогов. По оценкам Росстата, на «теневой сектор» приходится 13% ВВП, реальная цифра может быть выше. Закон о противодействии легализации доходов обязывает отчитываться Росфинмониторингу о любых операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Недавно были предложены поправки, которые сокращают пространство для маневров для тех, кто пытается его обойти. Можно ожидать дальнейшего усиления давления в этом направлении. Примером может служить Европа, где был прекращен выпуск €500, которые зачастую использовались в противозаконной деятельности. В России в апреле вступило в силу Указание Банка России № 5348-У от 09.12.2019 «О правилах наличных расчетов», которое фактически распространило лимит покупок в 100 тысяч руб. наличными на физических лиц, которое ранее действовало для ИП и организаций.

Справедливости ради стоит отметить, говорит эксперт, что куда большую роль в росте безналичных платежей играет повышение финансовой грамотности россиян и дальнейшее распространение банковских услуг на территории страны. Повсеместное распространение платежных терминалов избавило от необходимости иметь с собой наличные для подстраховки. Все больше граждан привыкают к тому ощущению безопасности и свободы, которые дают платежные карты. Благодаря появлению технологий бесконтактного проведения платежей и терминалов самообслуживания совершение покупок стало менее обременительным и позволило экономить уйму времени, не простаивать в очередях и не высчитывать купюры и сдачу.

Распространение коронавирусной инфекции лишь могло ускорить этот тренд, так как наличные могут нести риск переноса заболевания, считает Михаил Дорофеев. Переход на платежные карты стал нести к тому же и выгоду — многие банки сейчас стали начислять проценты на остаток по карте вдобавок к полюбившемуся кэшбеку. Сыграло свою роль и активное распространение кредитных карт с их продолжительным льготным периодом — многие подсели на эту кредитную иглу, с которой не так легко слезть. Росту популярности безналичных платежей способствовало и активное использование смартфонов и в целом уход покупателей в Интернет, где невозможно себе представить оплату наличными.

Использование безналичных денег и, как следствие, безналичные платежи в нашей стране постепенно растут на протяжении последних 10 лет, отмечает, в свою очередь, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Верёвочкина. Согласно показателям национальной платежной системы Банка России, доля безналичных операций с использованием банковских карт за период с 2015 до 2019 год выросла с 38% до 69% соответственно.

В первом квартале 2020 года объем безналичных операций с использованием платежных карт превысил 70%, указывает эксперт. Пандемия коронавирусной инфекции во втором квартале 2020 года, а также введенные в связи с этим ограничения экономической активности способствовали росту безналичных платежей вместе с «безопасными бесконтактными доставками» товаров, подразумевающими исключение каких-либо контактов курьера и покупателя, в том числе и передачу наличных средств. В этой связи мы ожидаем, что итоговые данные по 2—му кварталу 2020 покажут рост доли безналичных платежей в общем объеме платежей с использованием платежных карт еще на 7—8%, преимущественно за счет апреля и мая.

Ситуация, спровоцированная вирусной пандемией, побудила граждан, которые «в обычной жизни» предпочитают использование наличных, оплачивать покупки с использованием карт. Совершенно точно, уверена Елена Верёвочкина, некоторые из этой категории граждан пролонгируют этот опыт и после пандемии. Но, в целом, несмотря на очевидные успехи в развитии безналичных платежей и платежной инфраструктуры, люди в нашей стране все еще очень привязаны к наличным деньгам (как ритейлеры, так и покупатели), в связи с наличием определенного недоверия к онлайн—сервисам, а также с тем, что наличные в периоды экономической нестабильности всегда были определенной гарантией для граждан.

В странах с развитой экономикой, например, в Швеции, доверие граждан к онлайн—сервисам стремится к 90%, что, безусловно, поддерживается политикой государства по части развития цифровых сервисов. В нашей стране мы будем видеть рост доли безналичных платежей в общем объеме и дальше, но, скорее всего, уже не с такой динамикой, как в предыдущие периоды.