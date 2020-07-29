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Диетологи назвали неожиданный эффект медленной музыки для похудания

Москва, 29.07.2020
  • Диетологи назвали неожиданный эффект медленной музыки для похудания

Из открытых источников

Если во время еды включать медленную музыку, то можно легко избавиться от нескольких ненужных килограммов, рассказали ученые-диетологи из Орхусского университета в Дании. В их исследовании приняли участие более 200 добровольцев.

В ходе эксперимента участники ели шоколад в количестве пяти квадратиков. Было подсчитано, что добровольцам потребовалось 24 секунды для того, чтобы съесть шоколад в тишине, на 10 секунд меньше под быструю музыку со скоростью 180 ударов в минуту. А вот под медленную музыку всего 45 ударов в минуту – время поедания шоколада увеличилось на 4 секунды, сообщает журнал Appetite результаты исследования.

Диетологи уверены, что данное исследование необходимо применять в ресторанах и школьных столовых, поскольку, как известно, чем медленнее пережевывается пища, тем полезнее для ЖКТ.

Ранее журнал публиковал исследование о влиянии музыки на выбранное меню. Так выяснилось, что громкая музыка заставит людей с большей вероятностью заказать чизбургер или иную не очень здоровую пищу вместо низкокалорийного салата. Под тихую музыку людей с большей вероятностью потянет на более здоровую пищу.

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