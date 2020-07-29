Экономику США ждет долгое и трудное восстановление

В начале июня, когда в борьбе с коронавирусом в США, казалось, наступил перелом и начался выход из карантина, руководство Федеральной Резервной Системы (ФРС), главного американского банка, говорило с осторожным оптимизмом о быстром восстановлении первой экономики планеты. С тех пор прошли полтора месяца. Ситуация за это время ухудшилась, а вместе с ней ухудшились и прогнозы по американской экономике. Вторая волна пандемии, а в случае с США, скорее всего, это продолжение первой волны, привело к новым ограничениям. Не удивительно, что статистические данные в последние дни свидетельствуют о замедлении восстановления экономики США. Между тем, забуксовавшие на Капитолийском холме переговоры о новой программе поддержки американской экономики вплотную подвели страну еще и к потенциальному финансовому кризису.

Риски, связанные с восстановлением американской экономики после пандемии, за последние полтора месяца существенно выросли. Новое заявление о действиях ФРС, которое в среду вечером с нетерпением будут ждать инвесторы, должно показать, насколько серьезными они (риски) оцениваются в руководстве американского центробанка.

Руководители главного банка США никогда не скрывали опасений, что чересчур быстрое «открытие» экономики после карантина приведет к новым вспышкам коронавирусной инфекции. Сейчас, похоже, сбываются самые мрачные опасения американских банкиров.

Заявление о политике ФРС будет опубликовано в два часа по местному времени (21.00 по московскому времени), а через полчаса после этого глава Федрезерва Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Никаких серьезных изменений в политике ФРС не ожидается. Какие-то изменения следует ждать не раньше осени. Все будет зависеть от того, что думают главные американские банкиры и финансисты об инфляции и безработице и когда они намерены поднимать ключевую ставку, которая сейчас почти равна нолю.

За последние четыре месяца были запущены с десяток самых разных программ по борьбе с экономическими последствиями пандемии. Сейчас ФРС предстоит разобраться с их эффективностью.

Первые оценки роста ВВП во втором квартале будут опубликованы уже в четверг, 30 июля. Согласно опросу экономистов, проведенному Reuters, следует ожидать снижения ВВП США в пересчете на год в размере 34%.

Опрос экономистов также показывает, что энергичное в мае и июне восстановление экономики сейчас вышло на плато и выровнялось. Это, по мнению экономистов, может подтолкнуть ФРС продлить действие программ помощи экономике как минимум до конца 2020 года.

Официальный уровень безработицы в США упал с 14,7% в апреле до 11,1% в июне. Однако исследования, проведенные недавно Даласским и Луисским отделениями ФРС свидетельствуют о том, в июне показатели по занятости вновь ухудшились. Достаточно сказать, что на прошлой неделе впервые с марта был зафиксирован рост новых обращений за пособиями, что является основным методом подсчета уровня безработицы.

«Скачок числа новых заражений высасывает кислород из энергичного восстановления экономики»,- говорится в аналитической записке главного экономиста Bank of the West Скотта Андерсона.

Сейчас в центре всеобщего внимания основные меры помощи населению и бизнесу, принятые в начале пандемии. Больше всего сейчас обсуждают в Америке судьбу 600-долларового еженедельного пособия, выплаты которого должны закончится в июле. В Конгрессе США сейчас обсуждается продление выплаты этого пособия, которое получают около 30 миллионов американцев и которое закачивает каждую неделю в экономику 18 млрд долларов. Благодаря этому пособию и кредитам малым предприятиям и компаниям в размере 520 млрд долларов многим американским домохозяйствам удалось в целом прожить второй квартал и более-менее сохранить уровень потребительских расходов, что, конечно, смягчило удар по экономике.

Экономисты предупреждают, что если программы помощи не будут продлены, то увеличатся увольнения и еще больше замедлится рост экономики. Рецессия была внезапной и очень быстрой, а вот восстановление первой экономики будет долгим.

Потребители уже начали сокращать свои расходы. Индекс потребительских настроений Conference Board в июле резко снизился. Самые большие снижения зафиксированы в основных штатах: Флориде, Техасе и Калифорнии. Они все всяких сомнений вызваны летним всплеском пандемии. Оптимизм потребителей относительно быстрого восстановления американской экономики и рынка труда снижается вместе с их ожиданиями собственного финансового будущего в краткосрочной перспективе. Между тем, подобная неуверенность американцев относительно их ближайшего будущего не сулит, считают экономисты, ничего хорошего ни восстановлению экономики, ни потребительским расходам.