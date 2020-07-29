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Эксперты признали эквайринг МКБ для малого бизнеса лучшим на рынке

Москва, 29.07.2020

Московский кредитный банк (МКБ) стал победителем юбилейного V конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2020», в котором приняли участие 30 банков из всех регионов России. Конкурс традиционно проводится на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. 

Экспертный совет конкурса оценивал участников по 12 критериям, финалистами стали 11 банков, которые предлагают специальные программы для малого и среднего бизнеса. МКБ стал победителем в номинации «Лучший эквайринг для бизнеса», а также в номинации «Выбор профессионалов». 

«Победа в номинации «Лучший эквайринг для бизнеса» подтверждает успешность проводимых нами изменений и улучшений на уровне продукта, основной целью которых является предоставление лучшего эквайринга для бизнеса как по качеству и высокому уровню сервиса, так и по стоимости», - отметил управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

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