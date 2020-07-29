Голикова рассказала, когда в России начнётся новый учебный год

В ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда в школах РФ начнётся новый учебный год. По её словам, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, то ученикисмогут вернуься за парты 1 сентября 2020 года.

«Нам необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», – подчеркнула она.

При этом Голикова добавила, что во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептиками и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты, передаёт РИА Новости.

Ранее в ходе совещания мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько ещё продлится в столице запрет на проведение массовых мероприятий. По словам градоначальника, несмотря на то, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве уже сняты, запрет на проведение массовых мероприятий необходимо сохранить как минимум до конца августа.

Согласно последним данным оперативного штаба, на утро 29 июля в РФ выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране инфицированы 828 990 человек. За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 169. За всё время скончалось 13 673 человека. Выписаны из российских больниц 8 116 человек, общее число выздоровевших выросло до 620 333 человек.