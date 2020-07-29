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Коронавирус: мировая статистика на утро 29 июля

Москва, 29.07.2020

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 29 июля общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,6 миллиона человек в 188 странах.

По информации проекта, в мире заражены 16 670 063 человека, суточный прирост составил 234,7 тысяч. Число летальных исходов за все время эпидемии составило 659 077 инфицированных, более 9,7 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по числу заболевших остаются США, где число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. На второй строчке – Бразилия с 2,5 миллиона заболевших. На третьем месте закрепилась Индия, где за все время эпидемии заболело около 1,5 миллиона человек. Россия находится на четвертой позиции, в стране 822 тысячи инфицированных за все время. Замыкает пятерку мирового антирейтинга ЮАР (459 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

В общей сложности в США зафиксировано 149 256 летальных исходов. Самая высокая смертность, более 10%, зафиксирована в странах Европы, которые наиболее пострадали от пандемии.  

В России по последним данным выявлено 5 395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. В общей сложности в стране зафиксировано за все время эпидемии 823 515 случаев COVID-19, передает оперштаб. За истекшие 24 часа летальных исходов – 150, в общей сложности за все время эпидемии умерли 13 504 пациента. Выписаны из российских больниц 8 888 пациентов, за все время поправилось 612 217 человек. Активных больных в стране остается 197 794 человека.

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