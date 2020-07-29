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Курс доллара: рубль ждёт очень тяжёлая неделя

Москва, 29.07.2020
  • Курс доллара: рубль ждёт очень тяжёлая неделя

Сергей Коньков/ТАСС

После вчерашнего обвала, когда рубль обновлял минимумы за два месяца к доллару и почти за четыре месяца – к евро, сегодня нацвалюта сумела чуть-чуть отыграть потери в обеих парах. По данным на 11:30 мск на торгах Мосбиржи курс доллара составил 72,16 руб., что на 0,59% ниже уровня закрытия вторника. Дешевеет и евро – единая валюта ЕС торгуется сейчас по 84,803 руб. (-0,33%).

Несмотря на сегодняшний разворот, позиции рубля назвать прочными нельзя. Как считают эксперты, сейчас на торговых площадках наблюдается устойчивый спрос на валюту. Именно этот спрос толкает курсы выше. В частности, об этом заявил Дмитрий Полевой из РФПИ. По его мнению, спрос на иностранную валюту связан с дивидендным фактором.

«Держатели российских акций, получив выплаты, стремятся как можно быстрее перевести их в евро и доллары, чтобы вывести за пределы нашей страны, – пояснил он. – Примерно до середины августа этот фактор продолжит оказывать значимое влияние на курс российской валюты. А самой тяжёлой для рынка, а соответственно и для рубля может стать первая неделя августа, когда в валюту будут конвертированы дивиденды на 3,5 млрд долл.».

В свою очередь Сергей Дроздов из ГК «ФИНАМ» полагает, что закрепление пары доллар-рубль выше коридора 71,00-72,00 в дальнейшем может вывести её к уровню 73,00 и произойдёт это уже в первую рабочую неделю августа.

«Против нацвалюты снижение интервенций ЦБ РФ, обратная конвертация в валюту полученных иностранными фондами дивидендов от российских компаний и очень нестабильные нефтяные котировки», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, как считают аналитики Сommerzbank, на курс рубля будут давить и другие локальные факторы, такие как сезонное ухудшение текущего счёта России и валютный спрос от отечественных импортеров и населения к открытию с 1 августа российской границы.

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