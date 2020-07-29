Цукерберг, Безос и Маск заработали за полгода 159 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос, которому сегодня вместе с руководителями Facebook, Apple и Alphabet, владельцем Google предстоит объясняться на антитрестовском слушании в Конгрессе США, готовится к установлению очередного рекорда. Он станет первым мультимиллиардером на планете, состояние которого превысит 200 млрд долларов.

В 2020 году Безос уже увеличил свое состояние на 63,6 млрд долларов. Рекордными являются и 13 миллиардов, на которые он разбогател в один из июльских дней.

Основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг, которому сегодня тоже предстоит выступать на заседании, увеличил свое состояние в этом году уже на 9,1 млрд долларов и готовится вступить в клуб «стомиллиардеров».

Пандемия спровоцировала сильнейший экономический кризис, но это не значит, что разоряется весь бизнес. Отдельные сектора экономики чувствовали себя даже во время самого жесткого карантина вполне комфортно. Больше всего денег коронавирус принес IT-сектору, который контролирует, как сейчас выясняется, очень прибыльную онлайн—экономику.

«Мы рывком перевели традиционную экономику в экономику онлайновскую, — объясняет Луиджи Зингалес, профессор финансов Бизнес школы Бута при Чикагском университете. — Вероятно, этот процесс мог произойти и за более длительный период времени. Сейчас же он проходит не за годы, а за недели».

Суммарное состояние членов списка 500 самых богатых миллиардеров Bloomberg, представляющих IT-сектор, после 2016 года почти удвоилось — с 751 млрд долларов до 1,4 трлн долларов. Достаточно сказать, что семеро из 10 самых богатых бизнесменов планеты зарабатывают на жизнь в основном именно на высоких технологиях. Их суммарное состояние составляет сейчас 666 млрд долларов, что на 147 миллиардов больше, чем было по состоянию на 1 января текущего года.

В это нелегко поверить, но Джефф Безос с его 63 миллиардами заработал на пандемии меньше Илона Маска, который благодаря стремительному росту стоимости акций Tesla увеличил состояние за без малого семь месяцев 2020 года на 69,7 млрд долларов.

Большую прибыль принес переход в онлайн и Мукешу Амбани, самому богатому индийцу, владельцу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на планете - Reliance Industries. Reliance в этом году начал переходить в ритейл и онлайн-бизнес, в результате чего стоимость акций компании выросла в январе-июле на 45%, сделав своего владельца пятым богачом планеты.

В 2020 году состояние снизилось лишь у двух членов первой десятки самых богатых людей планеты: Бернара Арно и Уоррена Баффета.

Всего же стали беднее в этом году более двухсот из полутысячи членов списка Bloomberg.

За сто с небольшим лет крупнейший американский бизнес сделал гигантский шаг вперед. Если в 1900 году суммарная рыночная стоимость пяти крупнейших американских компаний составляла менее 6% ВВП США, то сейчас доля первой пятерки, состоящей из Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft, выросла почти до 30%. Причем, за последние полтора года она увеличилась почти вдвое.