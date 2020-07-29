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Михаил Ефремов не признает вину в ДТП со смертельным исходом

Москва, 29.07.2020
  • Михаил Ефремов не признает вину в ДТП со смертельным исходом

ТАСС

Как сообщил журналистам адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский,  актер не признал вину по делу о смертельном ДТП, что и зафиксировано в материалах его уголовного дела.

«Это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался», - рассказал Добровинский. Также он добавил, что потерпевшая сторона не получила никаких извинений от актера, предложений о компенсации также не последовало. В настоящее время по делу актера подготовлено три гражданских иска. Слушанье перенесено на 30 июля из-за неявки адвоката Ефремова.

Ранее адвокаты обвиняемой стороны просили о переносе предварительного слушанья, поскольку оба они находятся не в Москве. Согласно  российскому законодательству, предварительное слушание, по итогам которого суд готов будет определить начало рассмотрения дела по существу, проходит в закрытом режиме.

Напомним, трагедия случилась вечером 8 июня, когда актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с фургоном службы доставки одного из московских интернет магазинов. Водитель машины Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в институте Склифосовского в ту же ночь. Позже в крови актера была обнаружена значительная доля алкоголя и следы наркотических веществ.

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