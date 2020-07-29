Названы сферы, где зарплаты упали сильнее всего

Эксперты лаборатории «СберДанные» совместно со специалистами интернет-портала «Работа.ру» составили отчёт о состоянии рынка труда России и проанализировали зарплаты за июнь. Согласно полученным данным, в среднем фонд оплаты труда в РФ сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом в апреле и мае 2020 расходы компаний на заработную плату падали ещё существеннее – на 6% и 8% соответственно, пишет газета «Известия».

Лидерами по снижению зарплаты стали такие сферы, как гостиницы и общепит (27,8%), турагентства (23,9%) и персональные услуги - 20,8%. Кроме того, в этот антирейтинг попали аренда и лизинг (18,8%), кино (18,6%), воздушный транспорт (17,3%), казино (16,2%) и страхование (15,3%).

В целом, падение доходов населения по итогам второго квартала 2020 года составило 8%. При этом более 50% участников исследования признались, что им нужна государственная поддержка.

Правда, есть отрасли, которые в период после снятия введённых из-за пандемии коронавируса ограничений, смогли увеличить зарплаты своим работникам. Это телекоммуникации (11,3%), металлургия (5,2%), государственная служба (5,2%), финансовые услуги (4,3%), добыча металлических руд (3,8%), строительство инженерных сооружений (2,7%) производство бумаги (2,3%), социальные услуги (2,2%), медицина (2,1%) и образование (1,3%).