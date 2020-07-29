Названы страны, которые готовы принять россиян на отдых

Принять российских туристов готовы две страны — Мальта и Хорватия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на собственный источник в дипмиссии.

Запрет на въезд российских туристов продлевает еще на две недели, до 25 августа, Финляндия. Эстония не откроет границу для россиян как минимум до нчала сентября.

Ранее стало известно, что ЕС не включил Россию в так называемый «белый список», в который входят страны, чьим резидентам разрешен въезд на территорию Евросоюза. Пока запрет для российских граждан действует до 31 июля. действует

Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение, начиная с 27 марта, из-за распространения коронавирусной инфекции. Исключение составляли только рейсы для вывоза россиян.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о возобновлении международного авиасообщения — пока только с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. Также сообщалось о возможности возобновлении полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. В списке находится и Южная Корея.