Онищенко призвал россиян не спешить на отдых в Турцию

Экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян отдыхать в России, а не стремится на отдых в открывающиеся страны. По мнению чиновника, в России в настоящее время безопасней, чем за рубежом. Если за границей нет неотложных дел, то не стоит отправляться в Турцию сразу после первого августа, считает депутат.

«Я бы не советовал ехать в Турцию сейчас, если это не поездки по важным рабочим делам. Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения», - сообщил Онищенко. Он уточнил, что в Турции не проверяют серьезно на наличие коронавирусной инфекции, а обстановка внутри страны неблагоприятная.

Онищенко также считает, что в мире с коронавирусной инфекцией не все стабильно, а ситуация может в любой момент качнуться в негативную сторону. В этом случае россияне рискуют «застрять» за рубежом. Депутат призвал вспомнить март этого года, когда граждан России пришлось вывозить из других государств.

«Зачем это нужно? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее», — подытожил он.

Ранее стало известно, что россиян на отдых помимо Турции готовы принять Мальдивы и Хорватия. Также ЕС пока не внесла РФ в перечень стран, чьи резиденты могут въезжать в страны объединения.