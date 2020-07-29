Прогноз погоды: август будет непростым

Заканчивается второй месяц лета-2020, которое уже принесло россиянам немало климатических сюрпризов. Например, очень сложным и капризным был июнь, передавший под аккомпанемент дождей и гроз свои полномочия не менее взбалмошному июлю. Совсем скоро в свои права вступит заключительный месяц этого лета, который также будет непростым.

Напомним, в период с июня по июль большую часть территории Русской равнины будоражила жара, сменяющаяся резким похолоданием, а нестерпимая духота чередовалась с обильными осадками. При этом столбики термометров напоминали американские горки. В целом же общий климатический фон надолго закалил российские широты.

Как уверяют синоптики, август продолжит настроение этого лета и принесёт с собой нестабильную климатическую обстановку: метеорологический прогноз рекомендует готовиться к очередным перепадам температур, жарким дням и последним летним грозам.

Погода в августе 2020 в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, москвичи встретят последний месяц календарного лета в довольно спокойном режиме: на улицах установятся уютные плюс 20-23, местами пройдут ливни. Но метеорологи обещают, что вплоть до окончания первой декады месяца каких-то более серьёзных погодных аномалий ждать всё-таки не стоит.

Затем в столицу придут пасмурные дни, с которыми на регион обрушатся обильные осадки. Ухудшение погодных условий будет временным и не задержится более, чем на три-четыре дня. Температурный фон в этот период станет находиться на отметках плюс 24-25, что полностью соответствует климатической норме.

Значительное ухудшение погоды начнётся ближе к окончанию последнего летнего месяца. Начиная с 20 августа москвичам и гостям столицы придётся подготовиться к понижению температуры до плюс 15-17. На Москву и Подмосковье обрушаться проливные дожди с порывистым ветром, прогремят грозы, возможен град.

Самые последние дни августа подарят региону кусочек летнего тепла и позволят спокойно подготовиться к приходу осени: днём на улицах будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 24. Таким образом, август в Москве будет неоднозначным, местами непростым, но отчётливо намекающим на то, что осень буквально стоит на пороге.

Прогноз погоды на август 2020 в СПб

Санкт-Петербург и прилегающие к нему регионы привыкли к погодным сложностям больше, чем остальная Россия. Жителей города на Неве вообще сложно удивить природными аномалиями, а дожди и вовсе – вечный спутник культурной столицы.

И тем не менее, СПб и Ленинградской области синоптики обещают в августе непростую погодную остановку. Хотя первые недели месяца покажут стабильные плюс 22-23 днём и плюс 15-16 – ночью. Ближе к окончанию второй недели августа погода может стать неожиданно жаркой, что совершенно нехарактерно для конца лета. Но как бы то ни было, столбики термометров могут зашкаливать до плюс 30, а возможно и выше.

На это станет влиять южный атмосферный фронт, который накроет весь регион. Но петербуржцы знают, что резкое потепление всегда заканчивается раскатистой грозой. Так будет и на это раз. Но и это не всё: метеорологический прогноз предупреждает, что «гремучая» совокупность погодных условий сделает Северную столицу жаркой и очень влажной, что может тяжело сказаться на самочувствии местных жителей и гостей Северной столицы. Так что метеозависимых граждан, а также людей, страдающих различными недугами ожидают в августе непростые времена.

И всё же ближе к концу месяца в Петербурге установится умеренная, «питерская» погода: ожидается похолодание до плюс 15-17, высокая облачность и привычные проливные дожди с грозами.

Погода в августе 2020 в Сибири

Для жителей Сибири август станет настоящим климатическим шоком: синоптики прогнозируют аномальную жару и общее повышение температуры, которое значительно превысит климатическую норму – минимум на 8-10 градусов. В августе погода в одном из самых суровых регионов страны будет очень непростой и станет напоминать настоящий пустынный зной при минимальном количестве осадков.

Данный прогноз особенно актуален для жителей Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области: там ожидается непривычная для этих регионов 30-градусная жара. Ливни и грозы до поры до времени будут обходить Сибирь стороной, что может стать причиной лесных пожаров и серьёзных проблем в сельскохозяйственной жизни региона.

Впрочем, ближе к началу климатической осени всё перевернётся с ног на голову: резко похолодает до плюс 10-14, станет пасмурно, дождливо и ужасно некомфортно. При этом в некоторых сибирских регионах возможны даже заморозки.

Прогноз погоды на август 2020 в южных регионах России

Очень непростым будет август 2020 и на юге России, который накроет сухая погода и нестерпимый зной. Впрочем, тем, кто любит такую климатическую обстановку, стоит только позавидовать: курортные регионы в последний месяц лета порадуют отдыхающих типичной летней жарой, тёплым морем и редкими осадками.

Жара стабильно продержится здесь до середины августа: наряду с ощутимым дефицитом осадков, ожидаются, по-настоящему знойные плюс 34-35. В частности, такие показатели температуры прогнозируются в Крыму, например, в Ялте, Гурзуфе, Керчи и Евпатории, а также в Севастополе.

Чуть прохладнее станет на полуострове во второй половине месяца: показатели термометров будут болеет умеренными, днём ожидается до 25-27, местами выпадут осадки.

Аналогичная погода прогнозируется в Краснодарском крае. Так, в Сочи, Адлере и Геленджике до конца второй декады августа 2020 столбики термометров будут держаться у отметки плюс 28-33. А осадки, если и станут выпадать, то крайне редко и свежести не принесут.

Ближе к концу месяца, как предупреждают метеорологи, весь юг России может попасть под влияние сильных атмосферных циклонов, которые заметно понизят температуру – почти в два раза. Пройдут обильные дожди с мощными грозами, местами ветер будет усиливаться и достигать штормовых показателей. Возможно образование смерчей, которые уже успели этим летом напугать много численных туристов и местных жителей.