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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 29.07.2020

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической обстановке в стране оценил ситуацию с пандемией COVID-19. По мнению президента, сейчас всё постепенно успокаивается. При этом Путин не исключил, что маятник ещё может качнуться в любую сторону, передаёт РИА Новости.

«Пока не во всех регионах страны удалось добиться устойчивого снижения числа новых случаев заражения коронавирусом, – подчеркнул российский лидер. – Но в целом ситуация стабилизировалась».

Президент призвал сохранять и наращивать мощности здравоохранения. Кроме того, он отметил, что решения по снятию ограничений, ранее введённых из-за пандемии коронавируса, должны приниматься очень осторожно, чтобы не допустить повторного роста числа заболевших и второй волны COVID-19.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 29 июля

По данным на утро 29 июля, в России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране инфицированы 828 990 человек в 84 регионах.

За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 169. За всё время скончались 13 673 человека. Выписаны из российских больниц 8 116 человек, общее число выздоровевших выросло до 620 333 человек.

Наибольшее число зараженных за последние сутки выявлено в Москве – 671 человек. Летальных исходов в столице 13, выписаны из больниц по выздоровлению 625 пациентов.

На втором месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией Свердловская область (+223). На третьем – Ханты-Мансийский АО (+173). Также в пятерке Санкт-Петербург (+165) и Иркутская область (+159).

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