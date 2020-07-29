Российский ритейл ждет консолидация

Российский рынок ритейла остается высоко фрагментированным, на долю пяти крупнейших игроков приходится 28%. При этом, сообщает Finmarket со ссылкой на исследование компании InfoLine, в Германии этот показатель составляет 73%, в Великобритании — 60%, в США — 47%. Но уже к концу текущего года рынок ждет консолидация, в том числе в продовольственном ритейле.

«Нам, к сожалению, не избежать закрытия магазинов. По нашим оценкам, не менее 10% магазинов будут закрыты. Это, в свою очередь, приведет к консолидации отрасли, потому что сегодня наш FMCG-рынок (рынок товаров повседневного спроса) еще далеко не столь консолидирован, как развитые рынки Европы, Америки», — сказал в ходе онлайн-конференции во вторник гендиректор InfoLine Иван Федяков. «В России, даже несмотря на высокие темпы последних лет, на топ—5 FMCG—ритейлеров приходится только треть от оборота продуктов питания. Конечно, эта пятерка или десятка будут продолжать стараться консолидировать рынок, им есть еще, куда расти», — добавил он.

По оценке InfoLine, российский рынок розничной торговли и общественного питания в апреле упал на 30% на фоне ограничений в условиях пандемии COVID—19. В мае падение составило 25%, в июне — 10%.«Июнь также не радует нас, к сожалению, каким-то отложенным спросом… мы находимся в глубоком минусе, по сравнению с предыдущими кризисами мы существенно ниже умудрились опуститься. Очевидно, что и условия были радикально более сложными», — сообщил Иван Федяков. В отдельных товарных группах ситуация выглядит еще более драматично: в частности, падение продаж одежды достигало 80—90%.

Отчет дает вполне оптимистичные цифры по сокращению числа розничных точек в стране — ранее прогнозировалось, что по итогам года из-за убытков закроется порядка 25% магазинов непродуктового ритейла и около 30% предприятий сферы услуг, напоминает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Разные аналитические данные показывают, что в стране главным результатом локдауна стал потребительский кризис — люди сокращают затраты по максимуму, отказываются от покупок товаров, которые не входят в список самых необходимых, копят средства на «черный день» и готовятся к худшему.

Такие же настроения россияне пережили в 1998 году (индекс потребительской уверенности упал до минус 45%), в 2009 году (-35%), в 2015 году (-32%). Во втором квартале текущего года индекс потребительской уверенности россиян упал на 19% по сравнению с первым кварталом (-30%). Для сравнения: в Дании и Швеции он снизился лишь до отметки минус 2% и минус 5% соответственно. Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а индекс потребительской уверенности терял одномоментно не более 14—15%. То есть в 2020 году мы видим очень резкое падение без перспектив быстрого восстановления. Россия возглавила в этом году список стран, где потребительские настроения населения упали сильнее всего (кроме РФ, в списке Греция, Словения, Португалия и Испания).

Падение потребительского спроса неизбежно приведет к сокращению оборотов и прибыли предприятий торговли, в первую очередь, непродуктового направления, уверен аналитик. По итогам первого полугодия прибыль российских предприятий упала на 51,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Убыток в оптовой и розничной торговле в среднем вырос в 2,7 раза. Общий доход торговых центров России по итогам года может упасть в среднем на 20—27% от запланированного. Около 25% торговых центров в России могут закрыться к осени из-за отсутствия средств на погашение задолженности по уплате НДС.

Для экономики страны это означает сокращение доходов сектора торговли, снижение налогооблагаемой базы и недополучение бюджетных средств. Восстановление экономики до уровня 2019 года ЦБ РФ прогнозирует не ранее 2022 года. Но, скорее всего, считает Павел Сигал, потребление будет восстанавливаться более медленными темпами, ведь спрос зависит от уровня доходов граждан. Если до конца этого года закроется порядка 10% магазинов в стране, то этот процесс продолжится и в 2021, и в 2022 годах, потому что в ближайшие пару-тройку лет доходы граждан расти не будут, а по мере роста цен, стоимости различных услуг и ослабления рубля они снизятся минимум на 10—12%.

Между тем, отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, сектор розничной торговли непродовольственными товарами повседневного спроса — среди наиболее пострадавших в последние месяцы. Это связано со спецификой кризиса. С одной стороны, люди были вынужденно лишены возможностей передвижения и покупок, а магазины — принудительно закрыты. С другой стороны, из-за нерабочих дней резко упали и без того невысокие доходы населения.

Россияне перешли к кризисной модели крайне экономного потребительского поведения. Это обусловило и пониженный платёжеспособный спрос даже после снятия карантина и открытия магазинов. Об этом говорит и снижение продаж в секторе FMCG в этот период — на 25% в мае и на 10% в июне, по оценке компании InfoLine. После снятия режима самоизоляции, в середине июля не возобновили работу 26% магазинов одежды, 22% обувных, 17% супер— и минимаркетов, 36% книжных магазинов, 33% цветочных лавок. Это данные ИТ-компании «Эвотор», обслуживающей 650 тыс.онлайн касс.

Таким образом, говорит аналитик, данная стагнация — не краткосрочное явление, а длительный тренд, поскольку доходы людей не будут расти в ближайшие месяцы. Поэтому и последствия пандемии для торговли станут длящимися. Многие магазины, «выжившие» во время острой фазы пандемии, постепенно станут терять «запас прочности». Если пока они могут держаться на плаву, накапливая убытки, то с течением времени их положение станет критичным, они будут уходить с рынка. То, что таких торговых предприятий окажется 10% — очень вероятно, учитывая приведённые данные по нынешнему состоянию. Их может быть даже и больше.

Такую долю «потерь» рынка следует признать очень существенной для данного сегмента, приводящую не только к количественным, но и к качественным изменениям, констатирует Марк Гойхман. В данных условиях рыночные ниши, сектор обслуживания, помещения уходящих компаний будут занимать другие — преимущественно сетевые, имеющие существенные ресурсы. Это может происходить за счёт поглощения или просто вытеснения с рынка небольших магазинов. В любом случае мы будем наблюдать консолидацию, сосредоточение торговли в руках меньшего числа более крупных игроков.

Последствия этого неоднозначны, заключает эксперт. Безусловно, это новый удар по малому и среднему бизнесу, элемент ограничения конкурентности рынка. Но на ценах это вряд ли существенно скажется. Большие участники рынка и ранее задавали тон в ценообразовании. А в условиях сжатия спроса и потребления, малых возможностей повышения цен, у крупных торговцев лучше условия ограничения издержек. За счёт размеров бизнеса, связанных с этим меньших затрат на единицу товара по закупкам, хранению, транспортировке и пр.