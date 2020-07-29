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Россиянам не разрешили въезд в ЕС с 1 августа

Москва, 29.07.2020

Власти Евросоюза обновили так называемый «белый список», в который включены страны, чьим резидентам разрешен въезд в страны объединения, пишут «Ведомости», ссылаясь на источник близкий к ЕК. Сообщается, что России в этом списке нет.

Газета напоминает, что границы ЕС согласно перечню от 16 июля открыты для 14 государств и Китая, который пока не подтвердил открытие своих границ для граждан ЕС. Сейчас правом въезда на территорию Еаросоюза обладают граждане Канады, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Грузии, Уругвая, Японии, Туниса, Алжира и Марокко. Первоначально в списке присутствовали Сербия и Черногория, которые позже были исключены.

По словам источника издания, перечень регулярно обновляется, а решение о включении в него той или иной страны принимается на основании данных о количестве зараженных коронавирусом в странах за последние 14 дней.

В первом варианте предлагается разрешить въезд в Евросоюз гражданам тех стран, где количество зараженных на 100 тыс. человек соответствует европейским показателям - 16 человек за последние две недели.

В России в настоящий момент этот показатель равен 80 зараженных на 100 тыс. жителей, в Бразилии - 190, в США - 107. Власти ЕС сообщили также, что перечень вряд ли будет расширен в ближайшее время, а вот сокращение возможно,, добавляют «Ведомости».

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