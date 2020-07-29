Сбербанк получит контроль над Rambler Group

Крупнейшая кредитная организация России Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю акций в размере 6,95%. Кроме того, Сбербанк приобретёт у Rambler долю группы в 1,5% напрямую у компании A&NN.

Тем самым, доля банка в капитале группы увеличится до 55%, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте банка.

При этом часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать уже в 2021 году этот мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой страны. Также планируется сделать фокус на сферу онлайн-медиа и продажи электронных билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Как подчеркнула старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа ПАО Сбербанк Татьяна Доброхвалова, сейчас самое оптимальное время для наращивания инвестиций в направление медиа и развлечений Группы Сбербанк.

«Медиа и сервисы Rambler Group знакомы большинству россиян: каждый хоть раз читал новости на Lenta.ru, покупал билеты с помощью Рамблер/кассы, смотрел кино на Okko или болел за любимую команду вместе с Чемпионат.com. Мы намерены вывести проекты Rambler Group на кардинально новый уровень, обеспечить их ускоренное технологическое развитие и органично вписать их в нашу экосистему разнообразных продуктов и сервисов», – резюмировала она.

Напомним, ещё в апреле прошлого года Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group, после чего экосистема кредитной организации дополнилась брендами группы, среди которых Оkkо, Rambler&Co и кинотеатр «Художественный».