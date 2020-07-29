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СМИ: в Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Москва, 29.07.2020

В ночь на 29 июля в окрестностях Минска задержаны 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК).

Об этом сообщило государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на свои источники.

Правоохранительные органы никаких официальных зявлений по этому поводу не делали. Так, в пресс-службе МВД Белоруссии не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Отказались от комментариев и в Государственном пограничном комитете. Не подтвердил новость и официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович, передаёт Sputnik Беларусь.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на этот пост уже в шестой раз.

Ранее СМИ сообщили о том, что Лукашенко, по заключению медиков, бессимптомно переболел COVID-19.

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