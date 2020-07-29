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Собянин сообщил, сколько ещё продлится в Москве запрет на проведение массовых мероприятий

Москва, 29.07.2020

Столичный градоначальник Сергей Собянин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране рассказал, сколько ещё продлится запрет на проведение массовых мероприятий в Москве.

По словам мэра, несмотря на то, что основные ограничения из-за коронавируса в столице уже сняты, запрет на проведение массовых мероприятий необходимо сохранить как минимум до конца августа, передаёт сетевое издание «Вести.Ру».

Собянин также отметил, что санитарных ограничений, которые существуют сейчас, необходимо придерживаться и в дальнейшем. Кроме того, он подчеркнул, что с момента пика заболеваемости COVID-19 количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в столице в 10 раз.

«В целом объём экономики в Москве восстанавливается, причём, оборот торговли и услуг на сегодняшний день по объёму чуть выше, чем в прошлом году», – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин в ходе этого же совещания оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России. По мнению президента, сейчас всё постепенно успокаивается. Однако он не исключил, что маятник ещё может качнуться в любую сторону.

Напомним, согласно поледним данным на утро 29 июля в России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране инфицированы 828 990 человек в 84 регионах. Наибольшее число заражённых за последние сутки выявлено в Москве – 671 человек. Летальных исходов в столице 13, выписаны из московских больниц по выздоровлению 625 пациентов.

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