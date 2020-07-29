США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

По сообщению американского агентства Associated Press, разведка России использует сайты на английском языке для распространения дезинформации об эпидемии коронавируса в США.

По заявлению источников СМИ, ранее эта информация была секретной, в настоящее время уровень ее секретности понизился, в этой связи ею можно поделится на условиях анонимности.

Собеседник рассказал, что данные рассекречиваются ради того, чтобы поднять тревогу «по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой». В качестве примеров агентство называет сайты InfoRos.ru, Infobrics.org and OneWorld.press, которые с начала года распространили более 150 статей о борьбе с эпидемией, в которых восхвалялась Россия и очернялись США.

Агентство отмечает, что работа по разоблачению российской разведки является одной из главных проблем в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Напомним, утром 29 июля сообщалось, что на первом месте по числу заболевших остаются США, где число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. На второй строчке – Бразилия с 2,5 миллиона заболевших. На третьем месте закрепилась Индия, где за все время эпидемии заболело около 1,5 миллиона человек. Россия находится на четвертой позиции, в стране 822 тысячи инфицированных за все время. Замыкает пятерку мирового антирейтинга ЮАР (459 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.