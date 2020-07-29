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Стали известны возможные сроки поступления в оборот российской вакцины от коронавируса

Москва, 29.07.2020

Стали известны возможные сроки поступления в оборот российской вакцины от коронавируса, разработанной национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, регистрация препарата ожидается 10—12 августа, а уже 15-—16 числа запланировано получение документа, который разрешит гражданский оборот этой вакцины.

Ранее сообщалось, что по мнению президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, массовая вакцинация населения от коронавируса не запустится раньше 2021 года. Он уточнил, что речь в данном случае идёт «о сотнях миллионов доз».

«В целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое», — рассказал ученый.

Он добавил, что если всё пойдёт по плану, то, скорее всего, это начало следующего года. Аналогичные сроки ставятся и в других странах. Сергеев также уточнил, что его позиция в данном плане «консервативная», поэтому он столь осторожен в прогнозах. Ученый уверен, что тестирование кандидатной вакцины должно проводится долгое время.

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