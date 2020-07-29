ЦИК просит проверить наличие двойного гражданства у некоторых депутатов

Российский Центризбирком получил обращение о проверке наличия двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы РФ. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба. Он уточнил, что речь идет о парламентариях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов.

«Обращение за двумя подписями - Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК - мне не известно», - сообщил Аршаба «Интерфаксу». Он также сообщил, что среди имеющих двойное гражданство находится и он сам, а также «Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других». В общей сложности в списке имеющих двойное гражданство значится 14 депутатов Госдумы.

Глава фракции Госдумы «Единая Россия» Сергей Неверов ранее направлял Парфенову обращение с просьбой представить доказательства наличия у указанных депутатов двойного гражданства. В случае отсутствия таковых Неверов оставил за собой право обратиться в суд.