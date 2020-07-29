Ушаковский компромисс

«Роснефть» и «Норникель» направили совместное письмо в Министерство природных ресурсов, в котором ПАО «ГМК «Норильский никель» поддержал проведению лицензирования Турковского участка (включая Ушаковское месторождение с запасами 54 млрд куб.газа) на условиях, предложенных НК «Роснефть». Если «Роснефть» получит лицензию, то после начала разработки Ушаковского участка она обеспечит газом из его запасов предприятия «Норникеля», в случае возникновения дефицита.

Напомним, Ушаковское месторождение оказалось в поле интересов как «Роснефти» так и «Норникеля». Проблема в том что «Роснефть» видела будущее запасов Ушаковского одной из частей своего мегапроекта – «ВостокОйл». В свою очередь, ГМК «Норильский никель» снабжает свои фабрики газом дочернего «Норильсгазпрома», запасы которого начинают заканчиваться, и «Норникелю» было интересно это месторождения нужд собственных предприятий. В итоге был найден компромисс.

«Соглашение между НК "Роснефть" и "Норникелем", может стать еще одним фактором, способствующим реализации наиболее важного и амбициозного проекта в российской нефтегазовой промышленности – "Восток-Ойл". Как известно, данный проект предусматривает освоение ряда нефтяных и газовых активов в российской Арктике, в первую очередь на полуострове Таймыр. Значение проекта "Восток-Ойл" для отечественного нефтегазового комплекса и экономики страны в целом трудно переоценить. Предполагается, что ресурсная база проекта на первом этапе составит порядка 5 млрд тонн нефти. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 трлн рублей, причем около 2 трлн планируется вложить уже на первом этапе. Эта гигантская сумма станет настоящем драйвером развития отечественной экономики» - говорит старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

По расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, каждый вложенный в проект «Восток Ойл» рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей. А по оценкам компании KPMG мультипликативный эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года, дав импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение.

Включение в периметр проекта «Восток Ойл» новых объектов, таких как Турковский участок, позволит, с одной стороны, укрепить ресурсную базу проекта, сделать его более привлекательным для инвесторов (в числе которых, как предполагается, будет и ряд крупных зарубежных компаний). А с другой стороны, это даст импульс освоению таких активов, значительно снизит инфраструктурные, логистические и прочие затраты при реализации добычных проектов.

Несмотря на свое название, проект «Восток ойл» предполагает и наличие серьезной газовой составляющей. Арктический регион располагает богатейшими запасами газа – как попутного, так и свободного. Их монетизация – важнейшая задача в рамках реализации арктических проектов. Сегодня главным трендом глобального газового рынка является развитие индустрии СПГ.

«Сейчас Россия представлена на международном рынке СПГ только компанией НОВАТЭК. Но думается, что появление нового крупного отечественного игрока в этой сфере позволит лишь укрепить позиции РФ на глобальном газовом рынке, расширить нишу сбыта для российского «голубого топлива» говорит - Валерий Андрианов.

Производство СПГ в рамках проекта «Восток ойл» (в том числе на базе сырья Турковского участка) позволит получить дополнительные дивиденды как акционерам проекта, так и российскому государству. Будет также внесен существенный вклад в решение важнейшей государственной задачи – обеспечение загрузки Северного морского пути на уровне не менее 100 млн тонн в год к 2035 году. Таким образом, соглашение «Роснефти» и «Норникеля» может иметь долгосрочные экономические и социальные эффекты, способствуя достижению ключевых целей развития отечественного НГК и экономики страны в целом.

В рамках договоренностей, с октября 2020 года по апрель 2021 года «Роснефть» поставит предприятиям ГМК, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути танкерами компании «Норникель» с перевалкой через мощности терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»), выбор которого для участия в логистической цепочке поддержал врио губернатора Александр Цыбульский.

Сотрудничество «Роснефти» и «Норникель» будет осуществляться на основе контрактов, учитывающих обязательства сторон по соблюдению самых высоких экологических стандартов. Эта работа, в том числе, позволит высвободить значительную часть резервуарного парка ГМК, расположенного в регионе, для проведения комплексного обследования, модернизации инфраструктуры и выполнения мероприятий, необходимых для повышения надежности системы хранения топлива.