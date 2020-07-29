В Роспотребнадзоре назвали эффективный способ борьбы с коронавирусом

На совещании у президента РФ по санитарно-эпидемиологической ситуации​​ в стране глава Роспотребнадзора Анна Попова развала простой, но очень эффективный способ борьбы с коронавирусом. По его словам, речь идёт о кипячении, которое губительно для COVID-19, пишет «Российская газета».

При этом она отметила, что коронавирус не размножается ни в морской, ни в пресной воде, но может сохраняться там.

«Мы уже знаем, что COVID-19 ни в морской, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может там сохраняться. А вот нагревание воды губительно для вируса, так как он не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно», – резюмировала глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в РФ. По мнению президента, сейчас всё постепенно успокаивается. При этом он не исключил, что маятник может качнуться в любую сторону.

Напомним, на утро 29 июля в России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране инфицированных 828 990 человек в 84 регионах.