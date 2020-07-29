В России во все автомобили могут начать устанавливать алкозамки

Минпромторг планирует уже до конца 2020 года разработать концепцию массового использования алкозамков. Речь идёт о специальных приборах, которые будут блокировать зажигание авто при выявлении алкоголя в выдохе у водителя.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания ведомства, уже к 1 октября будет определено, как обеспечить такими приборами всех автовладельцев. А к концу года Минпромторг подготовит предложения по стимулированию отечественных производителей, которых хотят мотивировать ставить на автомобили алкозамки российского производства.

Напомним, алкозамки уже давно используют во многих странах мира. В частности, в Швеции их устанавливают в автомобили с конца 1990-х годов. При этом и на уровне ЕС уже принято решение оборудовать весь транспорт такими приборами до начала 2022 года.