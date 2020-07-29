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В России за сутки выявлено 5475 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 29.07.2020
  • В России за сутки выявлено 5475 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС

По данным на утро 29 июля в России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране инфицированных 828 990 человек в 84 регионах.

За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 169 человек, за все время скончалось 13 673 человек. Выписаны из российских больниц 8 116 человек, общее число выздоровевших выросло до 620 333 человек.

Наибольшее число зараженных выявлено в Москве – 671 человек. Летальных исходов в столице 13, выписаны из больниц по выздоровлению 625 пациентов.

На втором месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией регионов - Свердловская область (+223). На третьем месте Ханты-Мансийский АО (+173). В пятерке Санкт-Петербург (+165) и Иркутская область (+159). Далее следует Мурманская область (+156) и Нижегородская область (+154).

В мире по числу заболевших остаются США, где число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. Второе место занимает Бразилия с 2,5 миллиона заболевших. На третьем месте находится Индия, где за все время эпидемии заболело около 1,5 миллиона человек. Россия закрепилась на четвертой позиции. Замыкает пятерку мирового антирейтинга ЮАР (459 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

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