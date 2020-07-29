Вирусолог рассказал, сколько длится иммунитет к коронавирусу

Заведующий лабораторией центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов рассказал, насколько устойчив иммунитет к коронавирусу у людей, переболевших в лёгкой форме. По словам специалиста, такие пациенты получают иммунитет всего лишь на несколько месяцев, передаёт ТАСС.

При этом вирусолог не согласился с бытующим мнением, что к появлению вакцины от COVID-19 у населения уже успеет выработаться коллективный иммунитет.

К сожалению, все исследования показывают обратную ситуацию, – подчеркнул Иматдинов. – Когда люди переболели коронавирусом в лёгкой форме, титр антител у них сохраняется всего несколько месяцев, после чего вообще исчезает. Соответственно, не совсем понятно, как скажется вторая волна на таких людях. Другими словами, мы пока не знаем, заболеют они повторно или нет. Этот вопрос открыт».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в РФ. По мнению президента, сейчас всё постепенно успокаивается. При этом он не исключил, что маятник может качнуться в любую сторону.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 29 июля

По данным на утро 29 июля в России выявлено 5 475 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В общей сложности в стране инфицированы 828 990 человек в 84 регионах.

За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 169. За всё время скончалось 13 673 человека. Выписаны из российских больниц 8 116 человек, общее число выздоровевших выросло до 620 333 человек.

Наибольшее число зараженных за последние сутки выявлено в Москве – 671 человек. Летальных исходов в столице 13, выписаны из больниц по выздоровлению 625 пациентов.

На втором месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией Свердловская область (+223). На третьем – Ханты-Мансийский АО (+173). Также в пятерке Санкт-Петербург (+165) и Иркутская область (+159).