Адвокат Михаила Ефремова сделал сенсационное заявление

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал в интервью телеканалу «Москва 24» более, чем неожиданное заявление. Он сказал, что его клиент не является виновником ДТП - этого преступления он не совершал. Отказавшись дать более подробные объяснения, адвокат лишь сообщил, что, когда актер «ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина».

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский, очевидно, был в крайнем недоумении от такого заявления. Отметив, что техническая экспертиза подтвердила не просто исправное, но «отличное» состояние автомобиля Ефремлова, он сказал в комментарии радио «Комсомольская правда»: «Конечно, если этим автомобилем управляли марсиане, то тогда, наверное, эту коллизию должен будет рассмотреть суд. Действительно, есть же все кадры, которые свидетельствуют о том, что Ефремов находился в машине».

Страшная авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла на Садовом кольце столицы в районе Смоленской площади 8 июня. Машина известного актера выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lada. Сергей Захаров, который управлял этим автомобилем получил тяжелейшие травмы и позже умер в больнице.

Кадры этой аварии облетели тогда все российские СМИ.

Медицинская экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, который, как считалось, был за рулем, был не только пьян, но и находился под воздействием наркотиков.

Таганский суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Позже стало известно, что актер готов возместить ущерб семье погибшего.