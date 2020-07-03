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Акция дня: «префы» «Мечела» взборили рынок

Москва, 03.07.2020

Противоречивые настроения наблюдались в конце недели на российском рынке акций, на фоне закрытых бирж в США. Торги шли на «тонком» рынке, а интерес игроков сосредоточился на бумагах «Мечела».

Акционеры «Мечела» приняли решение в этом году выплатить дивиденды только по привилегированным акциям, а владельцев обыкновенных бумаг остались без дохода. Так, выплаты по «префам» составят 3,48 рубля на бумагу. Таким образом компания направит 482,87 млн рублей. Остаток прибыли в размере 1,5 млрд рублей решено оставить нераспределенным. Акции прореагировали соответствующе :«префы» +2,49%, обыкновенные -0,54%.

Индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи впервые с 10 июня преодолел рубеж в 2800 пунктов, по состоянию на конец дневной сессии рост составил +0,46% до 2801,66 пунктов. Индекс РТС напротив снижался: -1,05% до 1235,18 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск  составила 42,75 долларов за баррель (-0,90%). Российская валюта слабела – 71,42 рубля за доллар.

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