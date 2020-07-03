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Америку накрывает вторая волна пандемии

Москва, 03.07.2020
Накануне Дня независимости США американцев призывают сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19
#Коронавирус
#США
#Мир
  • Америку накрывает вторая волна пандемии

Фото из открытых источников

Соединенные Штаты продолжают удивлять наплевательским с легкой руки президента Трампа отношением к пандемии новой коронавирусной инфекции. Коронавирус, который, естественно, не намерен терпеть такое неуважительное отношение, незамедлительно ответил второй волной пандемии, которая сейчас, судя по всему, расползается по Штатам.

В четверг, 2 июля, в США установлен новый антирекорд — число новых заражений превысило 57 тысяч (57236). Всего же, по состоянию на середину пятницы (по московскому времени), 3 июля, в стране зафиксировано 2 837 189 случаев заражения и 131 485 летальных исходов. Америка далеко впереди планеты всей по эпидемиологическим показателям: на ее долю приходится каждый четвертый случай как заражений, так и летальных исходов: 25,6% и 25,1% соответственно. Чисто теоретическую, маловероятную опасность для лидерства США представляют лишь Бразилия и Индия.

Антирекорд по количеству новых заражений 2 июля установлен шестой раз за девять последних дней. Вспышки эпидемии зафиксированы в наиболее населенных штатах, включая Калифорнию. Всего же рекордные уровни новых заражений в четверг были зафиксированы в 8 штатах: на Аляске, в Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Джорджии, Монтане, Южной Каролине и Теннеси.

По сравнению со статистикой двухнедельной давности, когда штаты начали выходить из карантина, рост числа новых заражений составил в среднем по стране 85%.

Для сравнения: во Флориде 1 июня было зафиксировано 667 случаев заражения, 1 июля - уже более 6500, а на следующий день, 2 июля — 10109! В Калифорнии за месяц тоже более чем внушительный рост: около 2500 инфицированных — 1 июня и более 8200 — 1 июля.

Показательна ситуация в Техасе, где губернатор Грег Эботт приказал жителям обязательно носить маски в общественных местах. Между тем, не так давно тот же Эботт, представляющий Республиканскую партию, очень энергично возражал против мэров-демократов и местных чиновников, требующих носить маски в своих городах и округах. В Техасе рекорд по числу новых заражений пришелся на 1 июля и составил 8234.

Распоряжение губернатора Эботта свидетельствует об изменении негативного отношения республиканцев к маскам. Количество «республиканских» штатов, где их ношение в общественных местах обязательно, стремительно увеличивается. Вице-президент Майк Пенс, вынужденный отменить поездку в Аризону из-за того, что у охраняющих его сотрудников секретной службы оказались положительные результаты тестов на коронавирус, в воскресенье посетил в Далласе церковь в маске. О пользе масок без особого энтузиазма высказался на днях даже их ярый противник Дональд Трамп, но он в отличие от подчиненных носить их из принципа по-прежнему отказывается.

Естественно, власти на местах повсеместно приостанавливают отмену и ослабление ограничений, но в обстановке бурных событий последних недель, связанных с протестами против разгула расизма в США, противостоять коронавирусу нелегко. Особенно при таком президенте, который продолжает утверждать, что ничего особенно страшного не происходит, и уверен, что он поступил правильно, не прислушавшись к рекомендациям медиков, чересчур рано провозгласив победу над коварным вирусом и объявив об окончании карантина.

Белый дом, естественно, объясняет вспышку эпидемии увеличением числа тестирований на коронавирус, но адмирал Бретт Геруар, заместитель министра здравоохранения США, который отвечает в правительстве за тестирование населения, заявил 2 июля в Конгрессе, что речь все же идет о росте числа новых заражений.

Картина действительно выглядит удручающе. Тенденция роста числа новых заражений в среду, 1 июля, была отмечена в 38 штатах. Причем, очевидно, что вторая волна расползается с юга и запада страны на север и восток.

В отличие от главы государства медики настроены пессимистически. Так, главный американский эпидемиолог Энтони Фаучи предупредил, что количество новых случаев заражения COVID-19 может вырасти до 100 тыс. в день.

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